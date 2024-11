Napoli x Roma: veja onde assistir e prováveis escalações da partida pelo Italiano

Napoli: O Napoli ocupa o topo da tabela do Italiano, com 26 pontos. O time somou três vitórias nos últimos cinco jogos, mas vem de dois jogos sem vencer contra Atalanta e Inter de Milão.

Roma: Já a Roma não faz grande início de campeonato e figura no 12º posto, com apenas 13 pontos. No Italiano, foram quatro derrotas nas últimas cinco partidas, incluindo uma na última rodada, contra o Bologna.