Na estreia de Ruben Amorim, United empata com o Ipswich Town e segue longe da ponta do Campeonato Inglês

Neste domingo o Manchester United empatou com o Ipswich Town, em 1 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. A partida no Portman Road marcou a estreia de Ruben Amorim no comando dos Red Devils. Rashford abriu o placar para o time de Manchester, mas Hutchinson empatou para os mandates.

Com o resultado, o United fica com 16 pontos, na 12ª colocação e distante das primeiras colocações da tabela. Já o Ipswich se mantém na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com nove pontos.

O United volta a campo em compromisso pela Liga Europa. Na quinta-feira, os Red Devils enfrentam o Bodo/Glimt, às 17h (de Brasília), em Old Trafford. Pelo Campeonato Inglês, recebe o Everton na próxima rodada, no domingo (1), às 10h30. Já o Ipswich Town terá o Nottingham Forest pela frente, no sábado, às 12h, fora de casa.