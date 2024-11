Mirassol ganha da Chapecoense e garante vaga inédita na Série A do Brasileiro

O Mirassol vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história, que começou no ano de 1925. Neste domingo, o Leão venceu a Chapecoense por 1 a 0, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela última rodada da Série B, e garantiu o inédito acesso. Portanto, em seu centernário, a equipe paulista estará na elite do futebol brasileiro.

Com 67 pontos, o Mirassol fechou a histórica campanha como vice-campeão da Série B, atrás do Santos. O Leão precisava apenas de si nesta última rodada e não decepcionou. Já a Chapecoense só cumpriu tabela após se livrar do rebaixamento e terminou o torneio na 15ª colocação, com 44 pontos.