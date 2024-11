Lucas elogia poder de reação do São Paulo contra o Galo: "Tomamos dois gols por vacilo"

Lucas Moura saiu satisfeito com o desempenho do São Paulo neste sábado, no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 7 foi quem deu a assistência para o segundo gol tricolor, contribuindo diretamente para a classificação da equipe para a Pré-Libertadores.

O confronto deste sábado parecia que resultaria em um tropeço do São Paulo dentro de casa. Com menos de 20 minutos de jogo o Atlético-MG já vencia por 2 a 0, mas o Tricolor foi resiliente para não só buscar o empate, mas também o domínio do jogo. Tanto é que a equipe comandada por Luis Zubeldía quase virou o placar antes do intervalo.

"Destacaria mais nosso poder de reação, fizemos um primeiro tempo excelente, tomamos dois gols ali por vacilo, mas também por qualidade da equipe deles. Mas, tivemos poder de reação excelente, primeiro tempo com intensidade muito alta. Talvez se tivesse mais cinco, dez minutos, teríamos conseguido fazer mais um gol, foram duas bolas na trave. No segundo tempo as equipes baixaram a intensidade, dá uma esfriada no intervalo. Isso é futebol. Enfrentamos uma grande equipe e, como falei, destacar nosso poder de reação, nossa entrega, não baixar a guarda depois dos dois gols, não desanimar, correr atrás do resultado e acho que foi o que conseguimos nessa noite", disse Lucas.