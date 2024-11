Leila Pereira vence Savério Orlandi e é reeleita presidente do Palmeiras até 2027

Essa foi a primeira vez que Leila enfrentou uma oposição no processo eleitoral. Em seu primeiro mandato, que começou no fim de dezembro de 2021, a empresária foi candidata única e recebeu 1.897 votos no pleito dos associados do clube.

Leila Pereira é também presidente da Crefisa e da FAM, patrocinadoras do clube desde 2015, e de outras 11 empresas. Esse será seu último mandato, já que não poderá concorrer na próxima eleição. Contudo, como já revelado pela presidente reeleita, a Crefisa e a FAM deixarão de estampar a camisa. O próximo patrocinador máster deve ser anunciado no clube apenas em 2025.

Em seu primeiro mandato, a equipe profissional de futebol masculino do Palmeiras conquistou uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa (2023), três Paulistas (2022, 2023 e 2024) e dois Brasileiros (2022 e 2023).