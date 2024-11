Helena Laurino é campeã do Super Finals, em São Paulo, e Isa Pacheco fatura o título brasileiro no Park

A skatista Isadora Pacheco, de 19 anos, levou o título brasileiro de 2024 do STU, ao subir no pódio em terceiro lugar na etapa do Super Finals de São Paulo. Helena Laurino, skatista mais jovem do circuito, de apenas 12 anos, sagrou-se campeã da etapa realizada neste domingo.

Com o terceiro lugar, Isa levou o título com 162.400 pontos, com Fernanda Tonissi, que dividia a vice-liderança com a própria Isa e ficou em quarto lugar em São Paulo, com 151.250. Sofia Godoy ficou com seus 124.565 pontos.

"Sou bicampeã brasileira. E foi legal porque recebi a notícia antes de dar minha última volta. Então, a galera já estava vibrando, o Davi (DJ) colocou uma música que eu gosto e já entrei energizada. Estou muito feliz, mas não só por mim, como pela Heleninha também, que quebrou a pista. Demais ver essas meninas tão novas que estão correndo hoje em dia. Elas têm a mesma essência que as mais velhas, crescendo com uma identidade muito legal de skateboarding e lifestyle", disse Isadora, que também foi campeã do STU National em 2023.