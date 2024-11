Fluminense vacila como mandante e busca resposta em duelo decisivo contra o Criciúma

O Fluminense frustrou a torcida e se complicou na tabela nos dois últimos jogos no Maracanã. O time carioca empatou com o Fortaleza, na última sexta-feira, por 2 a 2 e vinha de empate com o Grêmio também por 2 a 2.

Os dois tropeços se somam às derrotas para Internacional e Vitória, fora de casa, e estabelecem a sequência de quatro jogos sem ganhar pelo Brasileirão, o que aumenta a pressão para cima do Tricolor Carioca.

O Fluminense está na 16ª colocação, com 38 pontos, um a mais do que o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento. Assim, o duelo desta terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, tem contornos de decisão para as duas equipes.