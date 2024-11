Estreia do Circuito CAIXA em Palmas tem vitórias de Carmen Silva e Antonio Kennedy

Carmen travou um duelo acirrado com Giovanna Maria Santos Costa Lacerda. Ela chegou colada na campeã, com o tempo de 37min09s, apenas seis segundos atrás. O terceiro lugar ficou com Daniela Batista Alencar, que completou os 10km em 45min03s.

No masculino, o paraense Antonio Kennedy de Sousa Lima conquistou o título com o tempo de 31min52s. "Muito feliz com a vitória. É a minha primeira vez no Circuito CAIXA e estou em busca do índice para a elite da São Silvestre", contou o campeão, que correu praticamente sozinho no percurso de 10km em Palmas. Ele foi seguido por Cezidio Alves Rodrigues Neto (34min35s) e Athilla Cavalcante Telles (36min03s).

Resultados dos 10 km: