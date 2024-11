Em alta no Corinthians, Ramón Díaz reencontra Vasco após saída conturbada e fala polêmica

A saída de Ramón não foi pacífica. O clube entende que o treinador pediu demissão logo após a partida contra o Criciúma, no vestiário de São Januário. Já o técnico e Emiliano alegam que foram demitidos via X (ex-Twitter) e entraram na Justiça contra o clube pedindo o valor da multa rescisória, que é de R$ 30 milhões.

"Eles (Vasco) nos despediram pelo Twitter. Salvamos o Vasco de uma situação muito grave, tivemos três ou quatro meses, em nenhum momento houve comunicação do Vasco, nem presidente, nem 777. Não tem uma chamada no meu telefone de dirigente do Vasco. Depois do que fizemos com o Vasco, nem um agradecimento, nada, zero, mas o futebol continua. Não deram dinheiro do ano passado, desde o ano passado me devem, não pagaram nada", disse Ramón Díaz em sua apresentação ao Corinthians.

A relação mal-acabada entre Ramón e Vasco ganhou um novo capítulo na última semana. Em entrevista ao ge, o treinador disse que vê o Corinthians como "muito maior" que o ex-clube.

"Falando ao nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco", disse o treinador argentino. A declaração naturalmente repercutiu bastante, mas o comandante colocou "panos quentes" após o triunfo do Timão sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira.

"Primeiro que, em nenhum momento, faltei com respeito ao Vasco. Ao contrário. Foi um clube que nos deu possibilidade (de trabalhar no Brasil). O Vasco esteve em uma situação complicada, pois é muito difícil encarar o rebaixamento. Mas o clube nos atendeu bem, nos respondeu bem. Acredito que o resultado que conseguimos no Vasco e aqui (no Corinthians)... Consideramos que vencemos dois campeonatos", disse Ramón em entrevista coletiva.

Feliz e motivado no Corinthians, Ramón vive seu melhor momento no clube. O Timão vem de cinco vitórias no Campeonato Brasileiro, saindo da zona de rebaixamento para a 9ª posição da liga, com 44 pontos.