Coutinho analisa momento ruim do Vasco no Brasileirão e projeta reta final

A fase ruim do Vasco teve mais um capítulo no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina amargou a quarta derrota seguida. Neste domingo, o Corinthians atropelou no primeiro tempo e venceu por 3 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo. Philippe Coutinho, que entrou no intervalo, abordou o momento complicado do clube carioca.

"A gente tem de trabalhar firmemente, a gente tem uma reta final difícil pela frente. A gente tem de melhorar. Internamente, ninguém está satisfeito com os resultados, com as performances. Mas isso aí vai ser conversado. A gente tem uma semana para ver o que foi de errado, o que a gente utilizou de errado neste jogo para no próximo não acontecer. A gente não pode mais errar", afirmou Coutinho.