Contra o Fortaleza, Flamengo tentará derrubar único mandante invicto no Brasileirão

O embalado Flamengo tem um "desafio extra" nesta reta final do Campeonato Brasileiro. O duelo direto com o Fortaleza, nesta terça-feira, no Castelão, reserva uma "missão especial" para o time de Filipe Luís: tentar derrubar o único mandante invicto do Brasileirão.

Até aqui, o Fortaleza venceu 13 jogos e empatou quatro na condição de mandante. O Leão do Pici marcou 29 gols e sofreu apenas oito em casa. Uma campanha invejável e que contribui significativamente para o time de Juan Pablo Vojvoda brigar pelo título do Brasileirão.

O Fortaleza está na terceira colocação, com 64 pontos, seis a menos do que Palmeiras e Botafogo, que têm um jogo a mais. Ou seja, caso vença o Flamengo, o Leão do Pici vai encurtar a distância para três pontos.