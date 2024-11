Com portões fechados, CRB e Operário-PR empatam pela última rodada da Série B

O CRB e o Operário-PR fecharam a Série B com um empate por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Rei Pelé, com portões fechados, pela 38ª rodada do torneio.

O CRB cumpriu a missão de escapar do rebaixamento. Na 37ª rodada, venceu o Santos, na Vila Belmiro, e garantiu a permanência na Série B. O Operário, por sua vez, sonhou com o acesso. O jogo deste domingo deve marcar a despedida do técnico Rafael Guanaes no Fantasma.