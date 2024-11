Com mudanças, Santos está definido para última rodada da Série B; veja escalação

O Santos está escalado para o confronto contra o Sport, neste domingo, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Leandro Zago, que fará sua estreia pelo Peixe, promoveu algumas mudanças na equipe.

Com a vasta lista de desfalques, o treinador teve que mexer no time. Na defesa, Luan Peres e Souza aparecem como as principais novidades. O meio de campo conta com as presenças de Rincón e Sandry. Já no ataque, o jovem Miguelito ganha oportunidade.

O treinador não pode contar com os seguintes jogadores: João Schmidt (entorse no tornozelo direito), Giuliano (contusão intercostal), Escobar (contusão na parte interna do joelho esquerdo), Gil (dores na lombar), Willian Bigode (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Guilherme (mialgia na região posterior da coxa direita), Furch (lombalgia), Jair (fisioterapia), Serginho (fisioterapia), Yusupha Njie (dor muscular no quadril) e Billy Arce (quadro de mialgia no posterior de coxa direita).