Bruninho se destaca e Vôlei Renata derrota o São José pela Superliga masculina

Antes do jogo começar, o Vôlei Renata organizou a quarta edição do Vôlei Day, um evento dedicado ao esporte, com atividades específicas da modalidade, além de ações exclusivas com patrocinadores.

Com a vitória neste sábado, o Vôlei Renata encerrou uma sequência negativa de duas derrotas, voltando ao topo da tabela, ocupando agora a vice-liderança da competição com 11 pontos em seis jogos. O São José é o oitavo colocado, com sete pontos em seis partidas.

"Isso tudo faz parte (sequência negativa), o importante é que a nossa equipe, em nenhum momento, perdeu o foco nos jogos. Ficamos o tempo inteiro concentrados. No jogo contra o Minas, a gente perdeu o terceiro set e depois a gente se perdeu, então serviu de aprendizado. Agora é continuar nossa trajetória no campeonato", disse o levantador Bruninho.

O Vôlei Renata volta a jogar na Superliga contra o Sada/Cruzeiro, no próximo sábado (30), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem. Por sua vez, o São José receberá o Neurologia Ativa nesta quinta-feira, às 20h.