Auxiliar do Corinthians sai em defesa de Augusto Melo após vitória contra o Vasco: "Temos gratidão"

Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, saiu em defesa do presidente Augusto Melo após a vitória sobre o Vasco, neste domingo. O "braço direito" de Ramón disse que a comissão técnica sente gratidão pelo suporte que o presidente dá no dia a dia e avaliou Augusto como alguém que "trabalha muito pelo clube". O mandatário terá seu impeachment votado no Conselho Deliberativo na próxima quinta e, dependendo do resultado, pode ser afastado temporariamente do cargo.

"Vou falar do que sentimos aqui dentro. Nós (comissão) erramos e eles (diretoria) nos apoiaram. Então só temos que agradecer, desde o primeiro dia aqui nos sentimos em casa, tanto o grupo como a gente. O mínimo que temos que fazer é apoiar nos momentos duros. Quando estamos fechados, as coisas acontecem. Não sabemos muito da situação, não entendo nada de política, mas Augusto trabalha muito para o clube, deu tudo que precisávamos para sair dessa situação. Temos essa gratidão com o presidente, o staff, o grupo. É um de nós, o mínimo que temos que fazer é agradecer e apoiar nesse momento difícil", disse Emiliano após a vitória do Corinthians sobre o Vasco, neste domingo.

Na noite do último sábado, os jogadores e a comissão técnica apoiaram publicamente a gestão de Augusto via nota oficial.