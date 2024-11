Artur Jorge avalia parte mental do Botafogo e mostra confiança: "Dependemos de nós"

O Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas ainda depende apenas de si para ser campeão. Após empatar com o Vitória por 1 a 1 neste sábado, no estádio Nilton Santos, o Fogão viu o Palmeiras assumir a ponta. Os dois times têm 70 pontos, mas o clube paulista, por ter um triunfo a mais, está em primeiro lugar. E a próxima rodada reserva justamente o duelo entre Palmeiras e Botafogo.

Após o empate com o Vitória, Artur Jorge foi indagado sobre a parte mental do Botafogo neste momento. O clube carioca vem de três empates seguidos no Brasileirão (com Vitória, Atlético-MG e Cuiabá) e teve três expulsos (Alexander Barboza, Luiz Henrique e Tiquinho Soares) nos últimos dois jogos. O técnico admite que o momento impacta, mas mostra confiança.

"Sejamos realistas, nas últimas seis rodadas, nós não conseguimos vencer nas últimas três, sendo que tem mais três pela frente. Obviamente que para uma equipe que está na frente tem impacto o fato de não conseguir ganhar porque permite que os adversários vão encurtando distância, mas isso não abala e nem faz com que nós possamos estar desesperados nesta altura. As duas expulsões que tivemos em campo, a terceira (a de Luiz Henrique, contra o Atlético-MG) foi fora de campo, portanto não podemos considerar isso como uma expulsão diretamente ligada ao jogo, mas o fato de nós termos nestes últimos três jogos nove pontos em disputa e termos feito três, temos de ser realistas. É difícil para quem luta por títulos aceitar isso. É difícil. Portanto, isso tem um impacto emocional, mas que depois só pode ser revertido se nós tivermos a capacidade de olhar do ponto de vista negativo, em que nos assustamos, em que ficamos desesperados, em que ficamos com dúvidas e não conseguimos reagir", disse Artur Jorge.