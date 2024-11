Após vitória contra o Vasco, Ramón projeta Corinthians na briga por Libertadores: "Pensar grande"

O técnico Ramón Díaz, após a vitória contra o Vasco, falou da briga do Corinthians por uma vaga para a próxima Copa Libertadores. O treinador destacou o esforço dos jogadores e reconheceu que, com seis vitórias seguidas, o time se dá o direito de "pensar por coisas grandes".

"Primeiramente, temos que parabenizar a equipe. Trouxeram para o campo tudo que trabalhamos no treinamento, a pressão, a contundência... Esses últimos três jogos vão ser fundamentais. É muito importante para a gente buscar nosso objetivo, os jogadores estão se esforçando muito, com muita mentalidade. Hoje não tivemos jogadores importantes (Yuri Alberto e Memphis Depay) e a equipe manteve a nossa estrutura, com personalidade. Estamos contentes. E com respeito à reta final, vamos mentalizar, buscar os resultados. Seis vitórias seguidas nos permitiu sair da zona e pensar por coisas grandes", disse Ramón em entrevista coletiva.

Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, reforçou o discurso do treinador. Na visão da comissão técnica, um clube do tamanho do Corinthians não pode se contentar em apenas se livrar da zona de rebaixamento.