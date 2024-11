Veja o que o Palmeiras precisa para assumir a liderança do Brasileirão na 35ª rodada

Neste sábado, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). A equipe alviverde tem a chance de assumir a liderança da competição.

Atualmente, o Palmeiras é o vice-líder, com 67 pontos, dois atrás do Botafogo. Com esse cenário, o Verdão depende apenas de si mesmo para conquistar o sonhado tricampeonato. As equipes ainda se enfrentam em confronto direto, no Allianz Parque, na próxima terça-feira.

Na última rodada, o Verdão venceu o Bahia, por 2 a 1, na Fonte Nova, com gols de Raphael Veiga e Flaco López. Enquanto o Botafogo empatou sem gols com o Atlético-MG, na Arena Independência.