Santos deve disputar o Paulistão na Vila, mas planeja mandar jogos na capital

O Santos ainda deve atuar na Vila Viva Sorte no Campeonato Paulista de 2025. Existia a expectativa do estádio já estar interditado para obras, mas as tratativas com a WTorre estão atrasando e o contrato ainda nem sequer foi assinado.

O Peixe alegou que algumas informações técnicas e financeiras importantes estão pendentes, impedindo a finalização dos trabalhos e assinatura dos documentos. Para começar a reforma, o clube ainda conta com o dinheiro das pré-vendas de cadeiras cativas e camarotes, que só ocorrerão a partir do formalização do contrato.

Atrelado a isso, o Alvinegro Praiano aguarda a finalização das obras do Pacaembu para, de fato, fechar o Urbano Caldeira. O estádio já vem recebendo alguns testes, mas ainda não tem data certa para reabrir.