Sada Cruzeiro vence o Guarulhos e segue invicto na Superliga Masculina de Vôlei

Com o resultado, o Sada Cruzeiro segue como líder isolado na competição, com 19 pontos. Já o Vedacit Guarulhos, que venceu apenas dois dos seis jogos que fez até aqui, fica em 10º lugar, com seis pontos.

O destaque do jogo foi para o jovem oposto Oppenkoski, que começou como titular no lugar de Wallace e foi o maior pontuador da partida, com 14 pontos.

"Fiquei muito feliz com essa oportunidade de jogar e de ajudar o time. Foi um começo de jogo um pouco ansioso, mas depois, com a cabeça no lugar, deu tudo certo. A gente conseguiu melhorar como um todo, como um time, e vamos voltar para casa com essa importante vitória", afirmou o ganhador do troféu VivaVôlei, dado ao melhor em quadra.