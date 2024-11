Barcelona leva empate do Celta e vê vantagem na liderança do Espanhol diminuir

O Barcelona empatou com o Celta de Vigo por 2 a 2 na tarde deste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado no Estádio de Balaídos, que contou com gol do brasileiro Raphinha, o Barça viu a vantagem na liderança de La Liga diminuir.

A equipe de Hansi Flick abriu o placar aos 14 minutos. Raphinha recebeu lançamento em profundidade, fintou a marcação adversária e deslocou o goleiro Guaita para ir às redes.

O segundo tento do Barça foi de Lewandowski, aos 15 minutos da segunda etapa. O polonês recebeu passe de Raphinha, venceu divididas contra a defesa e teve categoria para estufar a rede adversária.