Oposição do Palmeiras faz nota de repúdio contra conselheiro por 'omissão'

A chapa de oposição aponta que o sistema de votação não está em conformidade com o estatuto, falha na formalização de regras para as eleições deste ano, além do que entende ser cobrança de valores excessivos para ações nas campanhas e censura na divulgação das propostas da chapa de oposição.

"Como é possível que, menos de 12 horas após o referido encontro, a Chapa 100 (da situação) já estivesse com materiais de campanha e estrutura de divulgação pronta para iniciar seus trabalhos? A impressão transmitida, cada vez mais cristalina, é de que as regras impostas por essa presidência (do Conselho Deliberativo) ou não foram planejadas de maneira isonômica, ou foram comunicadas de maneira antecipada a uma das Chapas", diz parte da nota.

"Não importa se por conivência, ausência de conhecimento específico da matéria ou omissão, esta Presidência (do Conselho Deliberativo), na condução do processo eleitoral, ignorou as responsabilidades do importante cargo que lhe foi atribuído. As eleições se encerram no próximo domingo, mas a história continuará sendo escrita. Nela, seguramente, haverá espaço para as honrosas páginas daqueles que defenderam nossa instituição nos momentos mais difíceis e também para recordar e responsabilizar aqueles que se omitiram ou se acovardaram diante das suas responsabilidades e deveres", segue o documento.

Confira a nota de repúdio completa:

"Novembro de 2024 - Os integrantes da Chapa 200, encabeçada pelo Conselheiro Savério Orlandi e os seus quatro vices, bem como seus coordenadores e apoiadores, vêm por meio desta carta repudiar, com imensa revolta e indignação, o tratamento que foi dispensado pela mesa diretora deste Conselho Deliberativo ao processo eleitoral cujo ato final será realizado no próximo 24 de novembro de 2024 com a votação dos associados.