Na briga pela liderança do Italiano, Juventus empata clássico com Milan fora de casa

Juventus e Milan empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Com a igualdade no San Siro, a equipe comandada por Thiago Motta ficou a três pontos da líder Internazionale.

O clássico foi de poucas emoções em Milão. A Juventus teve maior posse de bola e finalizou mais vezes, mas não foi eficiente para superar a defesa dos mandantes.

O brasileiro Emerson Royal foi titular na lateral direita do Milan, enquanto Danilo não saiu do banco de reservas pelo lado alvinegro.