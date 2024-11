Jogadores do Corinthians mostram apoio a Augusto Melo em nota oficial: "Sincero e profissional"

Além dos vários atletas, torcidas organizadas do Corinthians se mostraram contrária à votação do impeachment de Augusto no Conselho.

Internamente, há uma preocupação que o processo de impeachment atrapalhe o planejamento do time para a temporada de 2025. O Corinthians vive momento de alta no Campeonato Brasileiro e busca uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

Veja a nota oficial de jogadores do Corinthians:

"Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube. O Corinthians e sua Fiel Torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso, o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol para recolocar o Time do Povo no caminho das conquistas".

Votação do impeachment de Augusto

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, marcou a reunião de votação do impeachment de Augusto Melo na última quinta-feira. Os conselheiros do clube vão definir no próximo dia 28 (quinta-feira), no Parque São Jorge, se concordam ou não com a destituição do mandatário corintiano. A primeira chamada da convocação será às 18 horas (de Brasília), enquanto a segunda será às 19 horas.