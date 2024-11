Internacional x Red Bull Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Internacional segue com o sonho de título do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos terão pela frente o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Os donos da casa estão embalados na Série A. O time se encontra na quinta posição, com 62 pontos. Assim, busca ficar perto dos líderes da competição com mais um bom resultado. Uma vitória pode fazer a equipe se garantir na Fase de Grupos da Libertadores de 2025.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.