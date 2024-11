Hugo Souza e Talles Magno vão a evento dos Gaviões e vestem camisa da organizada

Após a quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o clima no elenco do Corinthians está mais leve. O Timão não só afastou o risco de rebaixamento, como agora está lutando por uma vaga na Pré-Libertadores. Diante do bom momento, o goleiro Hugo Souza e o atacante Talles Magno foram a um evento dos Gaviões da Fiel, principal organizada do clube.

Hugo, que já manifestou o desejo de permanecer no Corinthians, aproveitou a oportunidade e agradeceu aos torcedores pelo apoio durante a reta final de temporada do Timão.

"É uma satisfação gigante estar aqui. Essa visita que estamos fazendo é o mínimo que a gente pode fazer além da nossa luta dentro de campo. Por tudo que vocês fazem, pelo apoio que a gente recebe. Foi um ano difícil para a gente e ninguém além de nós e vocês acreditavam no Corinthians. Agora estamos colocando o Corinthians onde ele merece, brigando por coisas grandes, pela Libertadores. Agradeço o carinho não só comigo, mas com o grupo também. Agradeço ao presidente e toda diretoria dos Gaviões pelo convite. Temos muita gratidão pelo que vocês fazem nas redes sociais e na arquibancada. Vocês são o que nos dá força para jogar todos os dias. Vai, Corinthians", disse Hugo, no evento dos Gaviões da Fiel.