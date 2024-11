Desfalques atrapalham, e Corinthians terá ataque reserva em jogo decisivo por Pré-Libertadores

Desta maneira, o Corinthians terá atacantes reservas no embate com o Vasco. O ataque, portanto, deverá ter Romero e Talles Magno. O centroavante Pedro Raul corre por fora por uma vaga no time.

Além da dupla, o Timão tem outras ausências importantes para o duelo deste fim de semana. O zagueiro Félix Torres voltou da data Fifa com uma lesão muscular de grau 2 na coxa e pode, inclusive, perder o restante da temporada. Por outro lado, Hector Hernández, que estava lesionado, tem treinado e pode ser novidade entre os relacionados.

Corinthians e Vasco estão separados por um ponto na tabela de classificação. O Timão é nono colocado, com 44. Já o clube carioca está uma posição abaixo, com 43.

A equipe do Parque São Jorge chega motivada pelas cinco vitórias seguidas, que o afastaram do Z4 e levaram o clube a sonhar com vaga na Pré-Libertadores. Do outro lado, o Cruzmaltino vem de uma dura derrota para o Internacional em São Januário, quando saiu de campo vaiado e sob gritos de "time sem vergonha".

O duelo entre eles está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela 35ª rodada do Brasileirão.