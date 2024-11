Desde que voltou de lesão, Alan Patrick, do Inter, é o líder em passes decisivos no mundo

O Internacional venceu o Vasco, nesta quinta-feira, por 1 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Nesta partida, o meia Alan Patrick se tornou o jogador com mais passes decisivos por clubes no mundo, desde que retornou de lesão.

Entre julho e agosto, Alan Patrick desfalcou o Colorado para se recuperar de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Desde então, segundo dados do Sofascore, o meia disputou 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro, marcou seis gols, deu três assistências e distribuiu 56 passes decisivos, mesmo número do brasileiro Oscar, do Shanghai Port, da China.

Bryan Ureuña (52), do Llaneros-COL, Raphinha (50), do Barcelona, Rodrigo Garro (47), do Corinthians, e Lucas Pérez (47), do Deportivo La Coruña, completam a lista dos jogadores com mais passes decisivos por clubes.