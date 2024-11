Delegação do Santos chega em Recife para duelo contra o Sport

Na noite deste sábado, o Santos desembarcou na cidade de Recife, capital do Pernambuco, para a última rodada da Série B contra o Sport. As equipes se enfrentam neste domingo, na Ilha do Retiro, a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano, comando pelo técnico interino Leandro Zago, encerrou a preparação para a partida neste sábado, no CT Rei Pelé. Após o treino, o elenco embarcou para Recife.