De saída, Gabigol recorda título do Flamengo da Libertadores de 2019: "Seremos eternos"

Seremos felizes, seremos ETERNOS!

Gabriel Barbosa (@gabigol) November 23, 2024

Gabigol escreveu seu nome na história rubro-negra e vive os últimos dias de uma relação marcada por gols, títulos e até mesmo momentos conturbados, como a punição por tentativa de fraudar exame antidoping, a foto com a camisa do Corinthians e o recente afastamento. O ídolo anunciou, após a conquista da Copa do Brasil, que não vai ficar no Flamengo. Ele tem contrato até o fim do ano.