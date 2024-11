Cruzeiro reage no 2º tempo, mas perde final da Sul-Americana para o Racing e mantém jejum continental

O Cruzeiro voltou melhor para segundo tempo e conseguiu diminuir o placar cedo. Ao sete, Matheus Henrique fez boa tabela com Matheus Pereira, conduziu a bola até a área e cruzou para Kaio Jorge. O camisa 19 do Cabuloso cabeceou, parou em defesa de Arias e, no rebote, estufou as redes para o time mineiro. Um minuto depois, Matheus Pereira arriscou de longe, o arqueiro do Racing fez a defesa, deixou escapar a bola, e o Cabuloso quase empatou a final.

Após descontar, o Cruzeiro seguiu no ataque tentando furar a defesa do Racing, que permaneceu bem postado, jogando com o resultado a seu favor. Diniz opotou por não realizar mudanças até os 34 minutos, quando colocou Lautaro Díaz e Barreal nos lugares de Veron e Romero. Aos 40, Kaique Kenji entrou na vaga de Marlon.

O Cruzeiro continuou pressionando o time argentino e dominou a posse de bola na reta final da partida. A equipe conseguiu criar boas chances, como um chute de longa distância de Barreal que parou em defesa de Arias.

No entanto, o time mineiro não encontrou o tão sonhado gol de empate e ficou exposto no campo de defesa. Em contra-ataque, aos 49 minutos, Roger Martínez saiu cara a cara com Cássio, bateu cruzado e deu números finais à partida.

FICHA TÉCNICA



RACING-ARG 3 X 1 CRUZEIRO-BRA