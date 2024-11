Cruzeiro está definido para final da Sul-Americana contra o Racing; veja escalação

O Cruzeiro está escalado para a final da Sul-Americana contra o Racing, neste sábado, às 17h (de Brasília), no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

O técnico Fernando Diniz optou por escalar Walace no meio de campo aos invés de Lucas Silva. O setor ainda conta com Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Villalba e João Marcelo fazem a dupla de zaga, e William e Marlon ficam nas laterais. Gabriel Verón e Kaio Jorge são os atacantes.

Para a decisão, Diniz não conta com o atacante Juan Dinneno, que passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito e segue em tratamento. Rafa Silva também está no DM e é outro desfalque da equipe. O Cruzeiro não tem nenhuma baixa por suspensão.