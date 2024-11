Corinthians organiza Watch Party para torneio mundial de Free Fire; veja detalhes

Neste domingo, o Corinthians vai disputar a final do torneio mundial de Free Fire, que será realizada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O clube organizou uma watch party em São Paulo pensando nos torcedores que não conseguirão acompanhar a decisão do campeonato presencialmente.

O encontro vai acontecer na Vila Madalena, no bar High Line, localizado na Rua Girassol, 144. A final do Mundial terá início às 11 horas (de Brasília), mas o evento começará a partir das 10 horas, com participações exclusivas, como uma batalha de rima com Big Mike e a presença de uma convidada surpresa.

O evento na Vila Madalena será gratuito e, além da transmissão da decisão e das atrações especiais, contará com open bar e open food para os presentes.