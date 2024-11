Corinthians encerra preparação para enfrentar o Vasco; veja provável escalação

O Corinthians encerrou na tarde deste sábado a preparação para o jogo contra o Vasco, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica chefiada por Ramón Díaz realizou no CT Joaquim Grava o último ensaio antes do duelo que promete ser decisivo pensando em briga por uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

Para o confronto, o Corinthians terá os importantes desfalques de Memphis Depay (suspenso), Yuri Alberto (lesão de 1º grau na coxa) e Félix Torres (lesão de 2º grau na coxa). A tendência é que Ángel Romero e Talles Magno ganhem vaga no ataque, e Cacá forme dupla de zaga com André Ramalho.

Assim, o provável Corinthians que enfrenta o Vasco tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Talles Magno.