Bauru bate o Flamengo no tie-break pela Superliga feminina de vôlei

O Sesi Bauru derrotou o Sesc RJ Flamengo na noite desta sexta-feira no Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 15/25, 25/17, 21/25 e 13/15. O confronto foi válido pela Superliga feminina de vôlei. Agora, as cariocas terão pela frente três semanas de descanso em busca de ajustes.