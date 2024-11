Bahia x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Do outro lado, o Athletico embalou e venceu seus últimos jogos. Com isso, os paranaenses, atualmente na 14ª posição com 40 pontos, se afastaram da degola. A equipe comandada por Lucho González tenta aproveitar a má fase do adversário para ganhar tranquilidade para o restante da temporada.

FICHA TÉCNICA:



BAHIA X ATHLETICO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 24 de novembro de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)