Artur Jorge analisa empate do Botafogo e projeta "final" contra o Palmeiras

O Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Fogão empatou com o Vitória por 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada, e viu o Palmeiras vencer o Atlético-GO, em Goiânia. Assim, o clube paulista, agora, está na ponta por ter uma vitória a mais (os dois times têm 70 pontos). O técnico Artur Jorge lamentou o resultado deste sábado e já apontou para a "final" contra o Palmeiras, próximo adversário.

"Eu sei que vocês querem que eu fale sobre a partida, mas querem exatamente que eu fale daquilo que nós perdemos mais dois pontos aqui. Acho que esse é o ponto mais em conta para tudo isso. Dizer naturalmente que nos custa muito fazer mais um jogo desse e não conseguir a vitória. Custa muito olhar para aquilo que foi o jogo em si, em que fomos mais uma vez dominadores. Aquilo que fica na verdade é o resultado final", iniciou Artur Jorge.

"Não há muito mais o que dizer do que isso. Para nós, claro que sentimos um peso maior o fato de trabalharmos, de tentarmos, de procurarmos ter sido vigorosos com aquilo que fazemos, com aquilo que preparamos como plano de jogo e não conseguir ganhar", adicionou o técnico.