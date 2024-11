Abel fala em "jogo duro" após vitória contra o Atlético-GO, mas ressalta: "Agora, o importante é ganhar"

"Agora, não há como, o importante é ganhar. Ninguém vai lembrar se somos o melhor ataque, vai lembrar das vitórias. Hoje era preciso sair do corpo, em função não só do adversário, mas sobretudo do maior adversário, que na minha opinião foi o gramado, pelo peso, para as duas equipes. Gosto de vir aqui, os torcedores nos apoiando sempre. Nos receberam de forma carinhosa e calorosa. No final fui agradecer porque precisamos estar todos juntos nessa fase, onde é preciso acreditar muito. O maior talento da nossa equipe é o trabalho coletivo, esforço, trabalho duro e resiliência. Faltam três jogos, um de cada vez. O mais importante é o próximo e vamos nos preparar para isso", seguiu.

Enquanto de um lado o Verdão chegou a liderança, deixando o Botafogo para trás, o Atlético-GO teve o rebaixamento à Série B decretado. O Dragão tem 26 pontos e ocupa a 20ª posição. A equipe comandada por Abel Ferreira também contou com o tropeço do Glorioso para conseguir chegar ao primeiro lugar. Na rodada, o time carioca empatou por 1 a 1 com o Vitória, em casa.

O Palmeiras agora passa a pensar no Botafogo, que tem uma vitória a menos que o Alviverde e ocupa a vice-liderança. As equipes disputam o confronto direto pela liderança na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Abel destacou as "três finais" que o time tem pela frente e exaltou o time do Botafogo.

"Esse jogo é importante, claro que sim, mas só é importante porque nós conseguimos chegar até aqui, mas faltam três jogos. Não podemos esquecer, não vou alterar nada do que disse. Ficamos fora da Copa do Brasil contra o vencedor, fora da Libertadores contra um dos finalistas, que é o Botafogo. O Botafogo tem uma equipe brilhante, um treinador excelente, grandes jogadores. Seguramente, o mais importante (jogo) é o próximo. Vamos agora focar em recuperar nossos jogadores, que é o mais importante. Temos esses dois dias. Em função de tudo que aconteceu, temos que jogar esses três jogos seguidos e preparar", disse Abel.

"O mais importante era o Atlético-GO, essa era nossa final, tinha que ganhar aqui, senão não adiantava nada o próximo. Faltam três. Vamos continuar, em casa, contra o Botafogo, um grande jogo. Hoje conseguimos a mesma pontuação do ano passado. Vamos ter que continuar nos superando. É de conhecimento público a brilhante temporada que faz o Botafogo, a qualidade de seus jogadores, que uma boa parte são estrangeiros. Respeito máximo pelo Botafogo e terça-feira é mais uma batalha porque faltam três. E no futebol tudo pode acontecer", finalizou.

Essa é a primeira vez que o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão. No último ano, quando faturou a taça, chegou ao topo da tabela apenas na 34ª rodada e permaneceu lá até o fim. A equipe tenta repetir a dose para conquistar o sonhado tricampeonato.