Técnico da seleção da Finlândia é demitido após rebaixamento na Liga das Nações

A Federação Finlandesa de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, a demissão do treinador Markku Kanerva, após sete anos no cargo. O comandante não resistiu depois do rebaixamento da equipe na Liga das Nações.

A Finlândia disputou o grupo 2 da liga B, com Inglaterra, Grécia e Irlanda. A equipe terminou na lanterna da chave, com seis derrotas em seis jogos. Foram 13 gols sofridos e apenas dois marcados. A seleção finlandesa acabou rebaixada para a liga C.

"Este é um esporte de resultados e seis derrotas consecutivas criam uma situação difícil. Quando assinamos a extensão contratual, entendemos muito bem que renovar o time também exigia bons resultados. Eles não vieram, o que fez com que o ambiente de trabalho tanto do treinador como de toda a equipe seja muito difícil agora. Essa situação também foi considerada na tomada de decisão", disse Ari Lahti, presidente da Federação Finlandesa de Futebol.