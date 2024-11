Sorteio das quartas da Liga das Nações coloca Itália frente a frente contra a Alemanha; veja confrontos

O chaveamento definiu que o vencedor do embate entre Itália e Alemanha terá pela frente quem sair vitorioso do jogo entre Portugal e Dinamarca. Já o ganhador da partida entre Espanha e Holanda duelará contra o vencedor de França e Croácia.

As semifinais, por sua vez, serão disputadas em partida única nos dias 4 e 5 de junho do próximo ano. Já a disputa de terceira lugar e a grande decisão acontecem no dia 8 do mesmo mês, um domingo. O palco da final ainda não foi definido.