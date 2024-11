São Paulo x Atlético-MG: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O Tricolor precisa dos três pontos para seguir firme na briga por uma vaga no G5, enquanto o Galo tenta não focar exclusivamente na final da Copa Libertadores.

O São Paulo é o atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro e tem como objetivo entrar no G5 da competição para conseguir se classificar diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. Caso o Botafogo seja campeão do torneio, o Tricolor paulista atingirá o objetivo mesmo se terminar a temporada na posição que ocupa atualmente na tabela.

Diante disso, o São Paulo precisa fazer bonito em sua casa contra o Galo. O jogo, aliás, é o penúltimo do Tricolor dentro do Morumbis neste ano. A equipe paulista conta com o retorno do técnico Luis Zubeldía à beira do campo. Na última quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, o comandante tricolor foi baixa por suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos.