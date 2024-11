Santos aguarda informações técnicas e financeiras para assinar contrato com WTorre por nova Vila

Marcelo Teixeira assumiu a presidência do Santos em janeiro deste ano e, desde então, realizou diversas alterações no projeto. Em função disso, a construção ainda não saiu do papel.

Mesmo com o contrato com a WTorre perto de ser assinado, ainda não há uma previsão de quando as obras devem ter início. Isso porque a diretoria quer esperar a conclusão das obras do Pacaembu para não ficar sem casa.

Confira a nota do Santos na íntegra:

"Conforme divulgado em coletiva realizada no dia 2 de outubro de 2024 e com base nas tratativas com a WTorre, a expectativa era finalizar os ajustes contratuais neste mês de novembro, para viabilizar o início da campanha e divulgação das pré-vendas até o final do ano. Entretanto, algumas informações técnicas e financeiras importantes estão pendentes, impedindo a finalização dos trabalhos e assinatura dos documentos. O Santos Futebol Clube espera que os assuntos sejam esclarecidos com brevidade, para que os ajustes finais sejam concluídos e o cronograma de início das pré-vendas de viabilidade na nova Arena seja iniciado no menor prazo possível

Santos Futebol Clube".