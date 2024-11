Ronaldo vê Cruzeiro e Botafogo como favoritos na Sul-Americana e Libertadores

Presente numa final de torneio continental pela primeira vez desde 2009, a Raposa, campeã da Libertadores de 1976 e 1997 e vice em 1977 e 2009, fez uma campanha de seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na edição da Sul-Americana 2024. Nestes 12 jogos, eliminou equipes candidatas ao título como Universidad Católica, do Chile, Lanús e o poderoso Boca Juniors, ambos da Argentina.

Ronaldo também exaltou a torcida cruzeirense, que apoiará em peso o time na decisão no Paraguai, e deixou sua opinião sobre o placar final da partida.

"Como falei anteriormente, a tradição e a força desse elenco serão os pontos fortes da equipe para conquistar o título da Sul-Americana. Também vale destacar a torcida Cabulosa, que, com certeza, vai comparecer em peso no Paraguai, e fazer um lindo espetáculo para apoiar esse momento tão esperado por muitos cruzeirenses nestes últimos anos. Será uma dura partida, com o confronto sendo decidido em pequenos detalhes. Aposto no placar final de 2 a 1 para o Cruzeiro e título inédito para a galeria de troféus da Raposa", afirmou o ex-atleta à Betfair.

Libertadores: "Será um jogo muito equilibrado nos 90 minutos"

Na Copa Libertadores, a decisão coloca frente a frente dois clubes brasileiros se enfrentando no Monumental de Nuñez, na Argentina. O Botafogo, líder do Brasileirão, enfrenta o Atlético Mineiro, vice-campeão da Copa do Brasil.

"É sempre muito bom ver os times brasileiros se destacando em torneios continentais. Isso mostra o quanto nosso futebol ainda é forte e possui muitas qualidades. Os dois finalistas possuem jogadores de Seleção Brasileira, que desequilibram para os seus times. Vai ser uma final de 90 minutos muito equilibrada, mas para mim o Botafogo levará o título. O futebol apresentado por eles durante toda a temporada vem mostrando o quanto esse time evoluiu neste último ano", disse Ronaldo.