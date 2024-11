Rodrigo Ferreira completa um mês sem ser relacionado no Santos e mira chance com interino

Contratado em março, Rodrigo Ferreira vive uma fase ruim no Santos. O lateral direito perdeu muito espaço e completa, nesta sexta-feira, um mês sem nem sequer ser relacionado para uma partida.

A última partida do defensor foi no dia 22 de outubro, na vitória de 1 a 0 sobre o Ceara, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, o Peixe entrou em campo mais cinco vezes, todas sem o jogador. De agosto para cá, inclusive, ele só atuou em oito embates.