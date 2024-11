Passeio Ciclístico fecha a programação do Cycle City

O Cycle City terá seu final neste domingo, com o passeio ciclístico pelas ruas do histórico bairro da Mooca, com percurso de cerca de 7 km, largando e chegando do Espaço Garage 55, na Rua Borges de Figueiredo, 1098.

A concentração está marcada a partir das 7h30, com largada às 8h30. O evento, uma realização da Associação Brasileira de Ciclomobilidade e Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deverá reunir cerca de 5 mil pessoas.