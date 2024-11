Neymar debocha de Rodri no Instagram após fala do espanhol sobre Vinícius Júnior

E o resultado da bola de ouro segue causando polêmicas no mundo do futebol. Na manhã desta sexta-feira, foi a vez de Neymar participar do assunto. O brasileiro comentou com deboche uma publicação do Instagram que citava aspas de Rodri, eleito melhor do mundo, sobre Vinicius Júnior.

"(Rodri) Virou falador agora", escreveu Neymar, em um post do Instagram.

Em entrevista ao programa "El Larguero", da rádio La SER, Rodri disse que Vinicius deveria prestar mais atenção ao que acontece dentro de campo.