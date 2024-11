Já rebaixada, Ponte Preta é derrotada pelo Avaí na última rodada da Série B

Os gols

O placar foi aberto aos 43 minutos do primeiro tempo, com Mário Sérgio, do Avaí. O atleta aproveitou o escanteio cobrado por Pedro e desviou de cabeça para o fundo das redes.

Os mandantes ampliaram com Maurício Garcez, aos 18 da etapa final. O jogador invadiu a área e bateu rasteiro, no canto direito do goleiro William Arthur.

A Ponte Preta conseguiu diminuir aos 26, com José Renato, que aproveitou a sobra e bateu firme para vencer o arqueiro Cesar.