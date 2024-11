Gaviões se posiciona contra possível impeachment de Augusto Melo e convoca torcida

O Conselho Deliberativo do Corinthians, liderado por Romeu Tuma Jr., marcou para a próxima quinta-feira (28) a votação a respeito de um possível impeachment do presidente Augusto Melo. Principal organizada do Timão, os Gaviões da Fiel divulgaram que são contra a ação, a qual se referiram como um "golpe" dentro do Parque São Jorge.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Alexandre Domênico, presidente dos Gaviões, questiona o conselho sobre as razões da votação e pediu para que os conselheiros votantes tenham seus nomes revelados.

"A gente se depara com esse pedido de impeachment nesse final de campeonato. Isso é muito grave. Outro ponto importante também: o inquérito (sobre a VaideBet) não está em investigação? Por que antecipar a conclusão do inquérito? Não estamos por A e nem por B, não estamos pelo Augusto Melo, estamos pelo Corinthians. Se for comprovado que algum dirigente ou o próprio presidente fez algo de errado, seremos os primeiros a pedir a cabeça dele. Porém, nesse momento, isso não é importante. Por que que a votação é secreta? Faz uma votação aberta, para que a gente consiga saber o que você, conselheiro, sabe que a nação corintiana não sabe", disse Alexandre, o "Alê".