Figueiredo marca 1° gol após lesão em semi da Copa do Brasil sub-20 e celebra "recomeço" no Palmeiras

O meio-campista Figueiredo foi autor de um dos gols do Palmeiras na vitória por 5 a 1 sobre o Ceará, na última quinta-feira, em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-20. O atleta de 18 anos balançou a rede pela primeira vez desde a recuperação da grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por quase um ano.

"É um recomeço pra mim, mas me sinto mais forte do que antes. Hoje sou mais maduro então esse tempo fora foi diferente pra mim do que na primeira vez. Trabalhei muito pra voltar pronto e o clube foi muito importante nisso também", disse.

Figueiredo rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em outubro de 2023 e ficou afastado dos compromissos do Verdão até agosto deste ano, quando foi relacionado pela primeira vez para um jogo do sub-20.