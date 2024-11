Ferreira projeta jogo do São Paulo com o Atlético-MG e estabelece meta no Brasileiro

O São Paulo tem um importante confronto contra o Atlético-MG neste sábado, às 21h30 (de Brasília). Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes duelam no Morumbis. Ferreira, atacante do Tricolor paulista, estabeleceu uma meta para o time na competição e projetou o duelo.

"O objetivo maior, desde o início do ano, era conquistar títulos. Agora, é buscar a classificação direta para a Libertadores. A gente vai fazer como a gente sempre fez e entrar em campo para conquistar a vitória. O jogo fora contra o Bragantino foi um jogo difícil e, agora, com o apoio de nossa torcida é fazer um grande jogo e sair com a vitória", afirmou Ferreira, ao SPFC Play.

Ferreira sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no dia 18 de agosto e, após praticamente dois meses, voltou a atuar. Na temporada, em 47 jogos disputados, o atleta fez oito gols e distribuiu duas assistências.